Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений

В случае успешной реализации пилотного проекта запланировано поэтапное внесение изменений законодательство.

В Казахстане планируют внедрить систему распознавания лиц для ЦОНов и идентификацию по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов, передает Tengrinews.kz.

«Мы хотим начать тестировать идентификацию граждан по биометрии. Это возможность сохранения фотографий и отпечатков пальцев граждан для последующего получения услуг», — сказал Оспанов.

Пилотный проект будет запущен в Астане в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». В него вовлекут тех граждан, которые пожелают принять добровольное участие. Аблайхан Оспанов подтвердил, что использовать отпечаток пальцев по проекту можно будет вместо удостоверения личности.

«Но пока это только лишь пилот, потому что нужны изменения в законодательстве», — дополнил спикер.