Запрет на криптовалюту свернет инновационные проекты

Глава Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют считает необходимым как можно скорее принять законодательные нормы, регулирующие рынок.

Отсутствие регулирования на рынке криптовалют и запрет на цифровые деньги могут привести к свертыванию инновационных проектов. Об этом на криптоконференции Crypto Event в Алматы заявил глава Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин, сообщает Kapital.kz.

Он обратился к правительствам и центральным банкам стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призвал как можно скорее принять законодательные нормы, регулирующие рынок криптовалют. Есет Бутин подчеркнул, что блокчейн становится одной из важнейших движущих сил новой научно-технической революции и активно выходит за пределы финансовой сферы, проникая на новые рынки и создавая новую криптоотрасль.

По мнению Есета Бутина необходимо, чтобы законы и нормативные акты стран ЕАЭС были гармонизированы друг с другом и учитывали интересы всех участников рынка. В итоге глава Ассоциации от лица участников криптоконференции предложил создать консультативный совет, который должен будет вырабатывать единую согласованную позицию по разработке, обоснованию и проведению экспертизы законопроектов по регулированию криптоотрасли.