Приграничные зоны Казахстана подключат к радиосети

Проектом охватят 12 районов общей численностью 300 тысяч человек.

Об этом на расширенном заседании коллегии министерства информации и коммуникаций РК сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вещание республиканских радио также требует эффективной работы. К примеру, 2 миллиона человек не могут слушать „Казахское радио“, а радио „Шалқар“ не доходит до 5 миллионов человек. Это в особенности касается приграничных зон страны. В этом году планируется довести радиосеть до 12 районов страны, которые находятся в приграничных зонах и охватывают 300 тысяч человек в Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В будущем мы планируем продолжить данную работу», — сказал Даурен Абаев.