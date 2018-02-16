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ПИТ «Алатау» передадут акимату Алматы

При этом за управляющую компанию, АКФ ПИТ, теперь будет отвечать МИК РК.

16 февраля 2018 16:46, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Министерство по инвестициям и развитию приняло решение снять с себя управление деятельностью СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау». Напомним — в декабре 2017 года Нурсултан Назарбаев задался вопросом об эффективности деятельности ПИТ «Алатау», отметив, что не видит результатов деятельности технопарка. Нескольким ведомствам было поручено разобраться в этом вопросе.

И вот, сегодня принято решение о передаче ПИТ «Алатау». Теперь объект будет в ведении акимата Алматы. Об этом сообщил Тимур Токтабаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК. В качестве дальнейшей работы планируется расширить количество направлений высокотехнологичного производства. Отмечается, что данная мера даст возможность использовать имеющиеся наработки для формирования международного технопарка IT-стартапов на базе «Экспо-2017», а также положительно скажется на развитии Алматы.

Вместе с тем, управляющая компания специальной экономической зоны, автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», передадут министерству по информации и коммуникациям.

«Это делается, исходя из того, что это министерство является главным координирующим органом по реализации программы „Цифровой Казахстан“. А как известно, до 80% проектов, которые предполагались к реализации на территории СЭЗ „ПИТ“, были связаны с цифровизацией», — сообщил Тимур Токтабаев.

Как стало известно по результатам брифинга в пресс-центре правительства, общий объем привлеченных средств СЭЗ ПИТ «Алатау» от недропользователей в 2015–2017 годах превысил 3,5 млрд тенге (35 компаний). Профинансировано 64 проекта на сумму 2,6 млрд тенге. В том числе в 2015 году 5 проектов (21,4 млн тенге), в 2016 году — 27 проектов (856 млн ттенге), в 2017 году — порядка 32 проекта (более 1,7 млрд тенге).