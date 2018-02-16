Нацбанк РК: криптовалюты не могут использоваться как средство платежа на территории страны

Единственным законным платежным средством на территории РК является тенге.

Представители Национального Банка Казахстана приняли участие в открытой экспертной дискуссии на тему «Криптовалюты: быть или не быть», где высказали позицию регулятора по вопросу использования в Казахстане криптовалют в качестве платежного средства, передает Курсив.

«Финансовым организациям также запрещается проводить операции, прямо не предусмотренные законодательством. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого регулирования, на сегодня использование криптовалют в финансовом секторе по собственным или клиентским операциям, а также в качестве единицы расчетов противоречит законодательству», — заявила Алина Имангазина, начальник управления департамента платежных систем Национального Банка.

Также она обратила внимание, что спрос населения на криптовалюты наблюдается в качестве предмета для инвестиций с целью получения быстрого и высокого дохода. При этом необходимо понимать, что «сами по себе криптовалюты не несут никакой ценности, не имеют стоимости». Цена обеспечивается спросом, подогреваемым исключительно спекуляционными ожиданиями. Только за последние 2 месяца цена самой известной криптовалюты, биткоина, обвалилась в 2,5 раза. Предсказать дальнейшее поведение на этом рынке невозможно. Это ведет к высоким рискам потери вложенных населением средств.

«Кроме того, на фоне популярности криптовалют возникают различные мошеннические схемы, обладающие признаками финансовых пирамид. Также активно рекламируется привлечение средств под новые проекты посредством криптовалют (т.н. ICO). Несмотря на то, что принципы инвестирования ICO схожи с IPO, никто в этом случае не проверяет эмитентов и не гарантирует защиту прав инвесторов. Все операции с криптовалютами совершаются населением и юридическими лицами на свой страх и риск», — сказала А. Имангазина.

Для уменьшения отрицательных последствий, сопутствующих операциям с криптовалютами, эксперты Национального Банка считают необходимым усиление работ по предотвращению появления криптовалютных финансовых пирамид, повышению уровня цифровой и финансовой грамотности населения, ужесточению законодательства в этой сфере.

Учитывая текущую ситуацию, депутат сената парламента Казахстана Дулат Кусдавлетов обратился к правительству с просьбой как можно скорее ввести оборот криптовалют в правовую базу. Ca-news ссылается на его заявление 15 февраля на заседании палаты, в РК наблюдается интерес к использованию криптовалют: «Они применяются в основном в качестве средства инвестирования и получения быстрого высокого дохода. Имеются случаи использования гражданами Казахстана криптовалют для осуществления гражданско-правовых сделок (купля-продажа недвижимости, автомашин, производственных объектов). Но криптовалюты не обеспечены реальными активами, не имеют стабильной стоимости и не влекут обязательств каких-либо лиц по возврату денег. Соответственно, нет гарантии сохранности вложенных инвестиций».

По его словам, из-за отсутствия правового регулирования оборота криптовалют госконтроль и учет сделок с ними не ведется, а неконтролируемое использование может повлечь ряд негативных социально-экономических и правовых последствий.

«Полагаем необходимым ввести дополнительный квалифицирующий признак противоправных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов и без согласия их владельцев или собственников. Одновременно отмечаем о необходимости первоочередного принятия решения по регулированию использования криптовалют с установлением соответствующей ответственности за ее нарушение в законодательстве РК», — высказался Д. Кусдавлетов.