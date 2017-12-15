Алматинский продавец нелицензионного ПО Microsoft понесет уголовную ответственность

Использование программных продуктов без необходимых лицензий ставит под прямую угрозу безопасность казахстанских пользователей.

Алмалинский районный суд Алматы признал виновным индивидуального предпринимателя Утебекова А.У. в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса РК, а именно — в приобретении и хранении контрафактных экземпляров программного обеспечения Microsoft в торговом магазине «MOON» с целью сбыта. Продавец осуществляет предпринимательскую деятельность в Алматы в сфере розничной торговли компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

«В целях дальнейшей перепродажи, осужденный незаконно приобрел и хранил контрафактные программные продукты, маркированные товарным знаком „Microsoft“, причинив своими действиями значительный ущерб их законному правообладателю — корпорации Microsoft», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал виновным Утебекова А.У. в совершении уголовного проступка. Утебеков подал жалобу в апелляционную инстанцию, которая, тем не менее, оставила приговор без изменений.

«Это подчеркивает решимость властей Казахстана вести борьбу с контрафактным программным обеспечением в стране», — отметили в Microsoft.

Подделка программного обеспечения, а также использование и сбыт такого ПО являются одними из наиболее распространенных нарушений Закона РК от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах». Санкция статьи 198 УК РК, по которой был вынесен приговор, предусматривает штраф до 100 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов. В более крупных масштабах предусмотрено наказание штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Подчеркивается, что использование программных продуктов без необходимых лицензий ставит под прямую угрозу безопасность казахстанских пользователей. Согласно исследованию, риск пользователей и компаний столкнуться с вредоносным ПО возрастает на 33%, когда они получают и устанавливают пакет нелицензионных программ или покупают ПК с нелицензионным ПО. Большая часть такого вредоносного ПО создается недобросовестными организациями с целью получения незаконной финансовой прибыли, кражи данных, электронного шпионажа или реализации прочих преступных схем.

Компании могут снизить риски кибербезопасности, приобретая лицензионное ПО у заведомо надежных поставщиков. Корпорация Microsoft призывает пользователей воздерживаться от приобретения и использования неподлинного ПО и защитить себя и свои данные от современных киберугроз.

«Этот отдельный случай — часть стратегии Microsoft, направленной на защиту от серьезных угроз безопасности, а также юридических и финансовых рисков наших клиентов, которые могут стать жертвами контрафактной продукции. Эффективная борьба с цифровыми преступлениями имеет жизненно важное значение для создания безопасного киберпространства в Казахстане», — говорит Алия Назаркасимова, директор по бизнес-операциям Microsoft СНГ.