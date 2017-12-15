МОАП РК и Центры компетенции по кибербезопасности подписали меморандумы о сотрудничестве

Целью является установление, продвижение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения информационной безопасности.

14 декабря в Алматы состоялось подписание девяти Меморандумов о сотрудничестве между Комитетом по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Центрами компетенции по кибербезопасности.

Меморандумы подписаны по нескольким направлениям:

1. По направлению создания системы защиты информации были приглашены представители:

— ТОО «Национальный инновационный центр»

— ТОО «KIBC Technology»

— ТОО «JupiterSoft»

— АО «Казтелепорт»

2. По направлению производства телекоммуникационного оборудования — ТОО «Корпорация Связь»

3. По направлению оказания услуг в сфере защищенной обработки информации и хранении электронных ресурсов:

— АО «Казтелепорт»

— ТОО «Национальный инновационный центр»

4. По направлению научных и образовательных программ:

— АО «Казахстанско-Британский технический университет»

— АО «Международный университет информационных технологий»

Целью Меморандумов является установление, продвижение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения информационной безопасности, расширение взаимодействия и обмена опытом в сфере образования и научной деятельности.

Так, например, меморандум по направлению научных и образовательных программ предполагает расширение взаимодействия и обмен опытом в сфере образования и научной деятельности. Стороны планируют обмениваться опытом, знаниями и данными в области обеспечения ИБ, а также проводить совместные мероприятия для обсуждения актуальных и проблемных вопросов, в том числе связанных с взаимодействием науки и производства.

Центры компетенции доведут до участников Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау» (СЭЗ «ПИТ») лучшие мировые практики в области кибербезопасности на основе собственных разработок и адаптаций программных продуктов от мировых производителей в области защиты данных. Также Центры компетенции могут оказывать содействие другим участникам СЭЗ «ПИТ», консультировать государственные органы и организации, обучать и повышать квалификацию специалистов, государственных служащих и инженеров, ответственных за обеспечение защиты информационных систем.