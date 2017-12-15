В Алматы прошел IT-Battle «Кубок Лаборатории Касперского»

В интеллектуальном турнире приняли участие безопасники крупнейших финансовых организаций Алматы.

В минувшую пятницу стартовал первый интеллектуальный турнир IT-Battle «Кубок Лаборатории Касперского», в котором приняли участие сотрудники департаментов информационной безопасности и информационных технологий крупнейших финансовых организаций Алматы.

Турнир был посвящен 20-летию «Лаборатории Касперского» и прошел в стиле игры «Что? Где? Когда?» на ИТ-тематику. Участникам предстояло проверить свои знания в области информационных технологий и инцидентов безопасности в поединке со своими коллегами. По итогам турнира был составлен рейтинг сильнейших департаментов ИТ и ИБ.

Первое почетное место заняли сотрудники департамента информационной безопасности АО ДБ «Сбербанк», за что были награждены Кубком от «Лаборатории Касперского» и памятными подарками — дронами DJI Phantom 4.

Анатолий Пудель, заместитель директора департамента безопасности АО ДБ «Сбербанк», рассказал, каким образом победители готовились к турниру и кто принял участие: «Сбор желающих для участия в турнире проводился в банке на добровольной основе. Практически сразу на предложение откликнулись наши коллеги: ведущий специалист департамента безопасности Иван Рудой; руководитель проекта, главный инженер-архитектор технологических решений Сергей Климов; главный специалист Управления внедрения и сопровождения автоматизированных решений Александр Лысенко; начальник отдела информационной безопасности Мусабек Садыков».

Совместным решением был определен основной состав участников и член команды поддержки, который был готов выступить на замену в нужный момент. При этом учитывалась необходимость наличия профессиональных знаний в различных сферах ИТ и ИБ (программирование, системное администрирование, знание прикладного ПО, операционных систем, опыт работы со средствами защиты информации). В дальнейшем было проработано несколько вариантов названия команды и выбрано «SberAI», связанное с популярным в настоящее время направлением искусственного интеллекта, а также определен капитан команды.

Нужно отметить, что формат мероприятия оказался для участников новым и взаимодействие приходилось оперативно организовывать на месте для формирования консолидированного мнения всех участников. Большинство вопросов ведущего не имели простых ответов, поэтому по каждому заданию участники генерировали и озвучивали все приходящие в голову варианты для дальнейшего обсуждения и выбора лучшего. Интенсивный и плотный график турнира не позволял расслабиться, а в длинных перерывах участникам приходилось решать рабочие вопросы.

«В результате участия в турнире команда SberAI получила много позитивных эмоций, приобрела новые знакомства с коллегами по финансовому и страховому сектору», — отмечает Анатолий. — От лица команды хочу поблагодарить «Лабораторию Касперского» и ТОО «InformConsulting» за высокий уровень организации мероприятия и возможность на независимой площадке помериться силами с коллективами, имевшими смелость принять участие в турнире».

Второе место заняла команда HCB Guardians — АО ДБ «Home Credit Bank»

Третье место заняла команда KASE — АО «Казахстанская фондовая биржа»

В турнире также приняли участие команды «Народного Банка Казахстана», АО «Нурбанк», ГК «Сентрас», АО КСЖ «Азия Life», АО «AirAstana» и другие.

Каждый из участников бросил вызов прежде всего себе и своей команде, не испугавшись трудностей сразился в турнире и, конечно же, одержал победу!