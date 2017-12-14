Google представляет топ-запросы 2017 года в Казахстане

Казахстанских пользователей интересовали новые фильмы, творчество Димаша Кудайбергенова и электронный дневник.

Традиционно в конце года Google анализирует миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали пользователи. Рейтинги составлены на основе поисковых запросов, по которым отмечен существенный рост трафика в текущем году по сравнению с прошлым.

Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал «Игра престолов 7 сезон», также в первой десятке сразу три комедийных сериала — «Ольга», «Физрук» и «Отель Элеон». Кроме того, казахстанских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, творчество Димаша Кудайбергенова, электронный дневник, фильм «Форсаж 8», 18-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов» и 28-я Всемирная зимняя Универсиада, проходившая в феврале этого года в Алматы.

«Персоной года» стал Димаш Кудайбергенов, покоривший сердца казахстанцев и любителей музыки во всем мире удивительным диапазоном голоса. На второй строчке — Диана Шурыгина. В десятку «Персон года» также вошли Геннадий Головкин и певица Ерке Есмахан. Кроме того, казахстанцы искали информацию об ушедших в этом году Михаиле Задорнове, Вере Глаголевой, Честере Беннингтоне, Олеге Яковлеве, Дмитрии Марьянове и Илоне Новоселовой.

Среди фильмов казахстанцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы «Форсаж 8». Также в первой десятке блокбастеры «Стражи Галактики 2», «Пираты Карибского моря 5», «Тор Рагнарёк», «Последний богатырь» и «Чудо-женщина». В этом году казахстанцы искали информацию о новой версии «Оно» по роману Стивена Кинга, мультфильмах «Зверопой» и «Тачки 3». Из фильмов отечественного производства в Топ-10 вошла комедия «Бизнес по-казахски».

Лидером в категории «Сериал года» стал новый сезон «Игры престолов». В десятку также вошли продолжение комедийных сериалов «Ольга», «Физрук», «Отель Элеон», «Универ», «Полицейский с Рублёвки». Кроме того, в топе — отечественный сериал «Патруль», корейский фантастический сериал «Легенды синего моря» и 4 сезон «Шерлока».

В категории «Покупка года» в 2017 году победителем стал железнодорожный билет. Также казахстанцы интересовались приобретением билетов на Универсиаду, Экспо и Цирк дю Солей, планировали приобретение спиннера, гироскутера, дома в Алматы и кондиционера.

Полностью список самых популярных запросов 2017 года в Казахстане выглядит так

Для сравнения можно взглянуть на рейтинг запросов пользователей Яндекса. Здесь казахстанцы активнее всего интересовались статьей Нурсултана Назарбаева, премьерой фильма Кайрата Нуртаса, а также изменениями в Налоговом кодексе.

Не менее интересна ситуация с новогодними трендами в поиске и видео. В каждой стране — свои особенности поиска, и предновогодние запросы не исключение. Рост числа запросов, так или иначе связанных с главным праздником года, начинается уже в середине октября. А всего в декабре 2016 и январе 2017 года в Google зафиксировано около 32 млн русскоязычных поисковых запросов, так или иначе связанных с Новым годом.

«Неудивительно, что заметная их часть приводит пользователей на YouTube: о чем бы ни шла речь, здесь уже кто-то выложил об этом видео. Востребованность и количество видеоконтента стремительно растут, и именно к нему все чаще обращаются пользователи. Не исключение и предновогодние запросы», — отмечают в Google.

Говоря о росте интереса к видеоконтенту, нельзя не вспомнить одно из интересных событий уходящего года в Казахстане — фестиваль «ВидеоБайга», организованный Beeline, Youtube и агентством Genesis. Среди более чем полутора тысяч участников казахстанцы выбрали лучших отечественных видеоблогеров в нескольких номинациях. Кстати, по данным на середину 2017 года среднестатистический казахстанец проводил на YouTube порядка 50 минут в сутки.