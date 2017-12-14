Твори добро с Galaxy Note8 Gold Limited Edition

Samsung Electronics и Благотворительный фонд «Аяла» объявляют социальный проект для оказания помощи больным детям.

Казахстанцы, желающие принять участие в акции, могут приобрести лимитированную версию Galaxy Note8 Gold с индивидуальным VIP-номером гравировки и в премиальной комплектации. В благотворительной акции принимают участие VIP-номера: 001, 007, 777, 111, 1000. Данные смартфоны доступны только на сайте Samsung.

Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Аяла» для оказания помощи больным детям. Совершить покупку в рамках благотворительной акции можно на сайте.

Кроме того, в официальной продаже в казахстанских розничных сетях доступна ограниченная версия Galaxy Note8 в золотом цвете со стильными, функциональными аксессуарами.

В специальной коробке из премиальных материалов будущих владельцев эксклюзивного смартфона ждут приятные бонусы: чехол в золотом цвете Clear View Cover, беспроводные наушники Gear IconX и дополнительное гарантийное обслуживание сроком на один год. Само мобильное устройство тоже будет особенным. На тыльной стороне золотого корпуса будет гравировка Limited Edition с порядковым номером смартфона.

В Казахстане лимитированная версия Galaxy Note8 доступна в ограниченной партии — всего 1000 единиц.

Galaxy Note8 имеет увеличенный безграничный экран, лучшую камеру в мобильной линейке Samsung для съемки высококачественных фотографий, а также инновационное перо S Pen для воплощения творческих идей.