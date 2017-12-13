МФЦА будет сотрудничать с Amazon Web Services по развитию финансовых технологий

Казахстанские стартапы получат возможность развивать проекты на новом технологическом уровне.

Международный финансовый центр Астана будет сотрудничать с Amazon Web Services (AWS) в рамках развития финтех-экосистемы и поддержания инновационных стартап-проектов в Казахстане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

«Все стартап-проекты, отобранные МФЦА, получат уникальную возможность участия в программе AWS Activate. Данная программа поддерживает молодые компании, предоставляя им бесплатный доступ к облачным ресурсам. Стартапы также смогут пользоваться сервисами и технологической инфраструктурой Amazon Web Services, необходимой для развития бизнеса», — говорится в сообщении.

Также станет возможным создавать сложные и интеллектуальные приложения с любой инфраструктурой, быстро собирать и обрабатывать большой объем данных, защищать конфиденциальные данные и надежно подключать приложения к облаку.

«Работая с Amazon Web Services, МФЦА предоставляет казахстанским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне. В современном мире облачные технологии получают все больше распространения в различных областях. Сервисы AWS могут быть использованы всеми стартапами, которые будут отобраны МФЦА, включая победителей Fintech Innovation Day, AIFC Fintechstars (хакатон) и акселерационной программы», — отметила директор по цифровым технологиям МФЦА Асель Жиенбаева.

Каждый стартап, прошедший отбор МФЦА, получит AWS Promotion Credit сроком на 2 года, AWS Business Support в течение 1 года, а также бесплатный доступ к AWS Technical and Business Essentials (профессиональный тренинг) и кредиты для Self-Paced Labs.