Поисковые темы 2017: что интересовало казахстанцев

Яндекс рассказал о самых актуальных запросах года.

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес казахстанцев. Компания каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября.

Событиями, которые искали в Казахстане активнее всего, стали Статья Нурсултана Назарбаева, премьера фильма Кайрата Нуртаса, изменения в Налоговом кодексе. В первую пятерку также вошли переход на латиницу и индексация пенсий в 2018 году. Среди международных событий казахстанцев более всего заинтересовал выход 7 сезона «Игры престолов», печально известный «Синий кит», геноцид мусульман в Мьянме, а также выход iPhone X и теракт в Санкт-Петербурге.

Спортивные события, пропавшие в топ поисковых запросов: чемпионат мира по хоккею 2017, зимняя Универсиада 2017, бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, кубок конфедераций, бой Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора.

Топ поисковых запросов по известным личностям выглядел следующим образом.

Среди мужчин:

— Димаш Кудайбергенов

— Кайрат Нуртас

— Канат Ислам

— Геннадий Головкин

— Дмитрий Марьянов

Среди женщин:

— Диана Шурыгина

— Вера Глаголева

— Мария Максакова

— Стелла Барановская

— Илона Новоселова

В сегменте развлечений наиболее востребованными были фильмы и мультфильмы «Форсаж 8», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Оно», «Стражи Галактики. Часть 2», «Тачки 3», а также песни Ерке Есмахан «Қайда?», Грибы «Тает лед», Luis Fonsi ft. Daddy Yankee «Despacito», Zhonti feat. NN-Beka «Зын Зын» и Элджей & Feduk «Розовое вино».

Явлениями года стали спиннер, Алиса (голосовой помощник Яндекса), «Это фиаско, братан» и криптовалюта.