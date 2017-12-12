В Казахстане создается рабочая группа по внедрению блокчейна

Ее возглавит Аскар Жумагалиев.

Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев возглавит рабочую группу по вопросам внедрения технологии блокчейн в Казахстане. Об этом сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев, передает «Курсив».

«Касательно определения уполномоченного органа по координации применения технологии блокчейн в государственной сфере сообщаем, что в настоящее время на базе министерства информации и коммуникаций создается межведомственная рабочая группа под председательством заместителя премьер-министра А. Жумагалиева», — отметил глава Нацбанка на соответствующий депутатский запрос.

В целях защиты прав потребителей Национальный банк совместно с правительством прорабатывает вопрос по формированию позиции в отношении криптовалют, и в ближайшее время предложения будут представлены президенту.

Как сообщалось, Национальный банк Казахстана планирует во второй половине 2017 года начать продажу населению ценных бумаг на базе технологии блокчейн. В настоящее время регулятор завершает разработку мобильного приложения для покупки и продажи ценных бумаг: «В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка. Предлагаемое решение позволит гражданам в режиме онлайн покупать и продавать ноты с мобильного телефона, минуя посредников в лице брокеров и дилеров. Никаких налогов и никаких комиссий. Абсолютная ликвидность и никаких ограничений по срокам владения. Номинальная стоимость одной ноты будет определена в размере 100 тенге, что позволит использовать даже небольшие накопления для инвестирования».