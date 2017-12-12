Два казахстанских спутника запустит SpaceX

Казахстан запустит два наноспутника на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли разрешением 17 метров разработан казахскими и британскими инженерами. Второй аппарат, который будет исследовать ионосферу планеты для прогнозирования землетрясений, создан казахскими специалистами, сообщает «Караван» со ссылкой на вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургужина.

«В настоящее время эти спутники изготовлены и проходят финальные испытания, их запуск запланирован на 2018 год ракетой-носителем Falcon 9», — сказал Нургужин.

Он также рассказал о планах по созданию российско-казахского космического ракетного комплекса «Байтерек» на территории космодрома Байконур. Выделение средств на программу запланировано в октябре–ноябре 2018 года. Казахстан будет финансировать строительство стартового и технического комплексов, а Россия — создание ракеты-носителя среднего класса в рамках Федеральной космической программы на 2016–2025 годы.