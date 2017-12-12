Глава правительства Кыргызстана: бизнес должен участвовать в проектах госпрограммы «Таза коом»

Он считает, что «Умные города» нужно отдавать на аутсорс компаниям, которые в первую очередь хотят заработать.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, говоря о внедрении проекта «Умный город», выразил мнение, что программами, которые разрабатываются в рамках «Таза коом», должен управлять бизнес, а не муниципалитеты или МВД, передает Digital Report.

Он считает, что для реализации таких проектов, как «Умные города», электронное здравоохранение, е-образование, государство должно привлекать частный капитал. Глава правительства подчеркнул: «Умные города» нужно отдавать на аутсорс компаниям, которые в первую очередь хотят заработать. В этом случае не будет сговора между госслужащим и гражданином. Какой-либо чиновник или премьер-министр не сможет повлиять, заставить, например, стереть запись с видеофиксацией ДТП».