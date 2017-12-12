АО «Казтелепорт» сообщило о запуске нового бренда «SmartCloud», под которым представлены облачные сервисы для сегмента малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день бренд «Казтелепорт» на отечественном рынке ассоциируется только с услугами связи в финансовом секторе. Также под брендом «Казтелепорт» предоставляются такие услуги, как процессинг, монтаж СКС и систем видеонаблюдения, поставка оборудования и облачные сервисы.

При этом компания планирует сделать акцент именно на облачных сервисах, за счет чего расширить присутствие в секторе крупного бизнеса, а также занять лидирующие позиции в МСБ как надежный провайдер облачных услуг.

Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2016 году — запущен портал самообслуживания облачных сервисов, с помощью которого клиенты могут самостоятельно выбрать необходимые параметры услуги, произвести оплату в режиме онлайн. Также запущен портал покупки услуги «Облачная 1С бухгалтерия» по более выгодным ценам для клиентов. Линейка облачных продуктов в будущем будет пополняться новыми услугами.

«Самым важным этапом создания бренда является формирование правильного имиджа. Бренд должен быть не только уникальным и узнаваемым, но и вызывать у потенциальных клиентов набор положительных ассоциаций, связанных именно с нашими облачными сервисами и в целом с нашей компанией. Имидж бренда тесно связан с качеством и функционалом наших услуг, уровнем поддержки, даже отношением наших сотрудников к клиентам», — отмечает генеральный директор АО «Казтелепорт» Кусаинов Аскар Маратович.