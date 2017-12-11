Huawei намерен получить четверть рынка смартфонов в Казахстане в 2018-м

Китайский гигант, получивший второе место в топ-3 мирового рынка «умных» телефонов, активизируется в Казахстане.

Компания анонсировала начало продаж своего флагмана — Huawei Mate10 Pro, а также четырехкамерного смартфона Huawei Mate10 Lite в Казахстане.

Huawei Mate10 Pro — крайне интересный смартфон, который отличает ряд интереснейших инноваций и возможностей. Собран флагман на фирменной платформе HiSilicon Kirin 970 — это четыре ядра ARM Cortex A73, частота 2,4 GHz + четыре ядра ARM Cortex A53, частота 1,8 GHz (архитектура HiAI). Графический контроллер — ARM Mali-G72 MP12, 850 MHz — это первый в мире 12-ядерный графический процессор. Именно на него ложится основная нагрузка для работы с искусственным интеллектом. Дисплей — 6 дюймов, AMOLED, разрешение — 2160×1080 точек, плотность пикселей — 402 ppi, емкостный мультитач. Что еще интересного во флагмане от Huawei?

Во-первых, то, что на поверхности — Mate10 Pro исполнен по стандарту IP67 (класс защиты оборудования от различных внешних воздействий), то есть, смартфон без ущерба для него можно продержать до получаса на глубине до 1 метра. В угоду IP67 из смартфона убрали мини-джек, впрочем, это уже тренд. Во-вторых, чуть глубже — камеры. Основная камера — это дуумвират сенсоров 20 + 12 мегапикселей с гибридным автофокусом, оптической стабилизацией и двойной светодиодной вспышкой. И да, оптика от Leica — иконы мира фотографии! Вообще, это первая в мире камера с f1.6 — больше света — выше качество картинки и больше возможностей для обработки изображения, попадающего на сенсор. Многие эксперты признают, что-то, что реализовано в Mate10 Pro — это лучшее, что есть в мире мобильной фотографии сегодня. В-третьих — еще глубже — это искусственный интеллект. В его основе блок Neural Processing Unit (NPU), который в симбиозе с интерфейсом Kirin AI и открытым API по замыслу производителя должен привлечь разработчиков к созданию разнообразных приложений. Примеры того, какие возможности есть у данной связки — например, переводчик Microsoft. Областей, где можно использовать искусственный интеллект в Mate 10 Pro, очень много — от бизнес-задач, до нового подхода в проектировании мобильных приложений для самого широкого круга пользователей. Кстати, тут нужно сказать, что искусственный интеллект вкупе с аккумуляторной батареей 4000 мАч творит чудеса — смартфон с 6-дюймовым дисплеем и продвинутым чипом показывает очень высокие показатели времени автономной работы.

Mate10 Lite — это «облегченная», а значит, более доступная версия Mate10 Pro. Но этот аппарат тоже очень интересен. Матрица — IPS, 5,9 дюйма с разрешением Full HD+ (2160×1080 точек), аппаратная платформа тоже на высоте — это восемь ядер с тактовой частотой до 2,36 GHz (HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2), 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb постоянной памяти. Кстати, впервые эта платформа появилась в Huawei Nova 2. И, судя по всему, дебют получился очень удачным, раз она появляется и в Mate10 Lite.

Одна из важнейших особенностей Mate10 Lite — это 4 камеры. То есть, к основным камерам на фронте и на бэк-панели на 16 и 13 мегапикселей добавили по монохромной камере на 2 мегапикселя для реализации размытия заднего плана (эффект боке). Наконец, пару слов об оболочке EMUI 5.1 — она обладает некоторыми интеллектуальными возможностями. Тут есть и алгоритм оптимизации работы оперативной памяти, и поддержка технологии Ultra Response (улучшает отклик сенсора), и поддержка технологии Highlights для фоновой сортировки фото и видео.

Г-н Люянг, менеджер по Казахстану Huawei Device, отвечая на вопрос Profit.kz о доле компании на рынке смартфонов в Казахстане, а также целях компании в краткосрочной перспективе, отмечает: «Сейчас мы, согласно отчетам аналитических компаний, занимаем примерно 15% рынка смартфонов в Казахстане. Думаю, что к концу года мы достигнем доли в 20%. В 2018-м мы намерены получить 25%». Также, в 2018-м, по словам г-на Люянг, Huawei выйдет на рынок Казахстана с носимыми устройствами и разнообразными аксессуарами для смартфонов, а также мобильным ПК.

Huawei Mate10 Pro доступен в Казахстане по цене 340 тысяч тенге, а Huawei Mate10 Lite — по цене 130 тысяч тенге.