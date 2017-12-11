41% казахстанцев столкнулись с инцидентами кибербезопасности в 2017 году

Самый распространенный вид мошенничества — попытка выманить деньги в электронной почте, в соцсетях или мессенджерах.

41% жителей Казахстана в 2017 году на собственном опыте узнали о проблемах инфобезопасности, столкнувшись с разного рода кибермошенниками. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив 250 казахстанских интернет-пользователей. Опрос проходил в ноябре–декабре 2017 года. В нем участвовали около 250 респондентов из Казахстана. Они отвечали на вопрос «Случались ли у вас инциденты кибербезопасности в 2017 году?». Далее всем «потерпевшим» предложили ответить на второй вопрос — перечислить произошедшие в течение года инциденты.

Выяснилось, что самый распространенный вид мошенничества — попытка выманить деньги в электронной почте, в соцсетях или мессенджерах. С такими попытками разной степени успешности столкнулись 58% участников опроса.

34% респондентов пожаловались, что злоумышленники получили доступ к их аккаунту в социальной сети. Чаще всего от этого страдают пользователи, вводящие логины и пароли на сторонних площадках, в браузерных расширениях или мобильных приложениях. Кроме того, 24% пользователей пожаловались на взлом электронной почты.

25% участников опроса сообщили, что к их домашней WiFi-сети подключались посторонние, воспользовавшись простейшим паролем или его отсутствием. На наиболее серьезные инциденты безопасности пришлось меньшее число пострадавших: 5% «поймали» шифратор, у 3% украли личные данные, у 1% сняли деньги с карты.