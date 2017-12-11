Медучреждения обязали реагировать на жалобы пациентов в соцсетях

Глава Минздрава отметил, что жалобы казахстанцев на врачей в соцсетях не регистрируются и поручил исправить ситуацию.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поручил всем государственным медицинским организациям отслеживать жалобы казахстанцев, опубликованные в социальных сетях. Как заявила директор департамента политики общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова, одним из показателей, характеризующих качество медуслуг, является количество жалоб населения, передает Sputnik.

В этом году по прежнему на первом месте остается неудовлетворенность населения качеством оказанного лечения, обследования и диагностики. На втором месте в списке жалоб — обращения на обоснованность и законность выдачи листов о временной нетрудоспособности. Она отметила, что данная статистика приведена по обращениям, которые поступают официально на бумаге, электронном носителе и в блоге. Однако, как показывает практика, очень много жалоб на качество медуслуг публикуется в соцсетях. Как правило, это в статистике не учитывается, добавила Есмагамбетова: «Предлагаю рассмотреть вопрос о необходимости учета и обязательного ответа на все обращения, которые публикуются в соцсетях. У всех территориальных департаментов, комитетов и управлений здравоохранения должны быть страницы в социальных сетях».

Министр, в свою очередь, поддержал предложение Есмагамбетовой: «Невозможно все личные аккаунты отслеживать, но когда идут обращения на ваших страницах в сетях, вы должны их регистрировать и там же отвечать. А не так, что мы здесь сидим в министерстве, отслеживаем все ваши аккаунты и потом вам же перенаправляем. Не для галочки должны быть созданы. Это, по сути, ничем не отличается от блога министра, акима».

Он поручил медицинским государственным организациям всех регионов до конца года в обязательном порядке создать аккаунты в ключевых соцсетях.