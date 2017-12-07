Google представляет: Что казахстанцы смотрели на YouTube в 2017 году

Среди немузыкальных видео наиболее популярен детский и комедийный контент.

Представлен рейтинг YouTube Rewind 2017 — самые популярные видео года на YouTube. Они отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т. д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года набрали более 633 миллионов просмотров.

Шоу талантов на YouTube популярны уже не первый год — America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, The Voice — в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 миллиардов раз. А видео из шоу-дебютанта в списке The Mask Singer (Певец в маске) стало номером один в Топ-10 трендовых видео года. Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме уже посмотрели более 3 миллиардов раз, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.

Топ-10 видео 2017 года в мире:

1. Until We Will Become Dust — Oyster Masked. The Mask Singer 2

2. Ed Sheeran — Shape Of You. Kyle Hanagami Choreography

3. Ping Pong Trick Shots 3. Dude Perfect

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer — America’s Got Talent 2017

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga’s Full Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show. NFL

7. «Inauguration Day» — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

8. History of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat — Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview — BBC News

Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по числу просмотров клипа Psy — «Gangnam Style», который держался 5 лет. Теперь лидером с 4,4 миллиарда просмотров является Luis Fonsi — «Despacito». В десятку самых популярных музыкальных видео в этом году вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире:

1. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran — Shape of You

3. J Balvin, Willy William — Mi Gente

4. Maluma — Felices los 4

5. Bruno Mars — That’s What I Like

6. Chris Jeday — Ahora ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. 05. El Amante — Nicky Jam

8. Jason Derulo — Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9. DJ Khaled — I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias — SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

В Казахстане среди музыкальных видео самым популярным в 2017 году стала песня «Қайда?» певицы Ерке Есмахан. А вся десятка выглядит так:

1. Ерке Есмахан — Қайда?

2. Ернар Айдар — Күнім, сен сөнбеші

3. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee

4. Грибы — Тает Лед

5. Руслан Сатенов — Апа

6. Ed Sheeran — Shape of You

7. Куандык Рахым & Альбина Шардарова — Болайык бирге

8. Время и Стекло — На Стиле

9. Miyagi, Эндшпиль Ft. РемДигга — I Got Love

10. Мот feat. Ани Лорак — Сопрано (премьера клипа, 2017)

Что касается немузыкальных видео, то тут среди казахстанских пользователей, как и в прошлом году, популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:

1. Маша и Медведь — Спи, моя радость, усни! (Серия 62)

2. Zhonti feat. NN-Beka — Зын Зын (Полная версия by JKS)

3. КВН 2017 Летний кубок в Астане (10.09.2017) игра целиком Full HD

4. Келинка — тоже человек, фильм

5. Животные, которые спасли жизнь людям (собака спасла человека в воде)

6. Пусть говорят — В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017

7. Бизнес по-казахски, фильм

8. Фиксики, новые серии — Шоколад, Витамины, Утюг

9. Орел и решка. Перезагрузка — Астана

10. Тараз, 2016, фильм