Президент Казахстана призвал правительство следить за внедрением программы «Цифровой Казахстан».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заострил внимание на реализации программы «Цифровой Казахстан». В ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса» были запущены проекты технологического обновления производства «умного карьера» в Качарском руднике в Костанайской области, корпорация «Казцинк» дала старт системе Pitram на Малеевском руднике в Восточно-Казахстанской области, передает Sputnik.

«Я поручаю еще раз, кому положено в правительстве, премьеру и министрам следить, я сам за этим буду следить. Вот три доклада − это первые „ласточки“. Вы не должны провалиться. Вы должны до конца довести, пока просто смысл и название поняли, что это цифровой рудник, а что за этим стоит? Это еще не все. Вы посмотрите, что сказали сейчас. Более 2 триллионов тенге, то есть 30% роста экономики составит внедрение Цифрового Казахстана. Это важная и новая отрасль. Можно сказать, что главная задача, которая стоит перед правительством: успеет, сможет сделать правительство — сможет. Не сможет — должно другое правительство работать. Так стоит вопрос», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что в реализации программы «Цифровой Казахстан» страна не должна отстать. Глава государства напомнил, что программа принята, и теперь нужно, чтобы в ее реализации приняли участие все — каждое министерство, каждый акимат, каждая отечественная компания: «Я назначил специального заместителя премьера Аскара Жумагалиева. Он должен мне каждый месяц докладывать, какое предприятие приступило к цифровизации, и все это печатать в республиканских газетах, и новости должны каждый день с этого начинаться. Мы должны понять и народу объяснить, на простом понятном языке — что такое цифровизация. Чтобы они поняли, что оказывается это полезно. Сначала это надо самим понять».

Ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что на реализацию программы «Цифровой Казахстан» предполагается привлечение более 169 миллиардов тенге со стороны субъектов квазигосударственного сектора, а также привлечение финансирования в объеме 141 миллиарда тенге из средств республиканского бюджета. Программа имеет значительный потенциал в части создания добавленной стоимости и сокращения издержек в производстве, что позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 4,5-5% в год, начиная с 2025 года.