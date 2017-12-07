Единую базу электронных нотариальных документов создадут в Кыргызстане

Стоимость проекта — 1,3 млн долларов.

1,3 млн долларов США потратят власти Кыргызстана на формирование единой электронной базы нотариальных документов. Соответствующие поправки в законопроект одобрил Верховный совет (Жогорку Кенеш) республики, передает Digital Report.

Финансирование разработки сервиса будет вестись из госбюджета. Исходя из расчетов Государственного комитета информационных технологий и связи, на создание единой базы потребуется 33 месяца. Правительство Кыргызстана, со своей стороны, должно будет дополнить инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами.