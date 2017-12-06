Астана становится умным городом

Новые экономические возможности для бизнеса подразумевают передачу госфункций в аутсорсинг, ГЧП и Smart Astana.

Новую модель программы развития Астаны представил аким Асет Исекешев на совместной встрече с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимуром Кулибаевым и бизнес-сообществом города. План действий подразумевает обеспечение эффективного выполнения государственных функций, а также более качественного предоставления услуг населению в сферах торговли, предпринимательства, земельных отношений, архитектурно-строительной деятельности, управления коммунальной собственностью, передает Sputnik.

Исекешев подробно остановился на некоторых пунктах программы. Продать землю и недвижимость будет проще: «По земле мы начали пилотный проект использования системы распределенного реестра блокчейн. На первом этапе мы апробируем проведение аукциона по продаже прав землепользования. Аукцион пройдет в первом квартале следующего года».

Внедрение блокчейна необходимо, чтобы исключить манипулирование документами и реестрами. Параллельно эта же технология будет применяться для оформления прав собственности на земельные участки и недвижимость, регистрации договоров долевого участия в строительстве.

«По этим вопросам к нам поступает очень много жалоб со стороны бизнеса. Это возможность для наших компаний, которые занимаются смарт-технологиями, для себя найти нишу. И в целом для бизнес-сообщества это будет улучшение», — отметил аким.

Еще одно улучшение упростит процедуру получения технических условий на тепло, воду и электроэнергию. До конца года будет завершено сканирование всех сетей, затем будет сформирована единая информационная 3D-система карты Астаны: «На карте будет показана электронная база сетей, и в принципе любой бизнесмен может увидеть, в каком году, в каком месте будут готовы коммуникации уже без привязки к монополисту. Это тоже одна из жалоб, с которой бизнесмены приходят к нам, над которой мы системно работаем».

В заключение Исекешев отчитался по переводу госуслуг в электронный формат: «У акимата 179 услуг, из них 79 перешли в электронный формат. До конца года еще двадцать услуг будет автоматизировано. В следующем году планируем завершить всю эту работу».