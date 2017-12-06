Водителям Алматы разрешат ездить без документов

Аскар Жумагалиев уже дал соответствующее поручение.

Заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев посетил с рабочим визитом Алматы, в рамках которого ему и Бауыржану Байбеку показали, как работает проект Е-штрафы в действии, передает Zakon.kz.

«После демонстрации аким принял решение по выделению средств на покупку планшетов каждому дорожному полицейскому. По мере оснащения планшетами Алматы, скорее всего, станет первым городом Казахстана, где будем пробовать пилотно отмену обязательности ношения с собой документов, кроме удостоверения личности», — написал Багдат Мусин.

По его словам, Жумагалиев уже дал соответствующее поручение по отмене обязательности ношения с собой техпаспорта, страховки и техосмотра на территории Алматы: «По водительскому удостоверению натыкаемся на определенные международные требования, но будем думать, как и их отменить».