В Казахстане переведут больничные листы в электронный формат

Межведомственная комиссия по отбору госуслуг приняла ряд новшеств, которые должны сократить пакет документов, сэкономить время граждан и упростить процедуры при их получении.

Об этом сообщил председатель правления ГК «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов. По его словам, одно из таких новшеств (исключение предоставления справки о зарегистрированных правах на недвижимость при регистрации граждан по месту жительства) позволило значительно сократить сроки обслуживания и ожидания, передает CA-NEWS.

«Также планируется перевести в электронный формат выдачу больничных листов, внедрить единую электронную очередь на жилье, что позволит упростить предоставление множества документов, отменить предоставление электронных справок и многое другое», — отметил Аблайхан Оспанов.

Председатель правления ГК «Правительство для граждан» призвал население принять участие в отборе госуслуг, которые требуют упрощения: «На следующем заседании 7 декабря мы будем рассматривать вопросы упрощения госуслуг, оказываемых Национальным банком РК и Министерством сельского хозяйства РК. Ваши предложения вы можете отправлять как на электронный адрес info@gov4c.kz, так и в личные сообщения», — добавил Аблайхан Оспанов.