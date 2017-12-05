Правительство одобрило госпрограмму Цифровой Казахстан

На ее реализацию потребуется 310 млрд тенге.

Правительство одобрило государственную программу «Цифровой Казахстан». Документ направлен на согласование главе государства, передает «Капитал».

«Проект госпрограммы „Цифровой Казахстан“ в сентябре был презентован главе государства. Президентом высказан ряд замечаний, все они учтены. Нет никаких сомнений, что программа покажет свою результативность. Предлагаю поддержать подходы, необходимо направить на согласование главе государства. После получения одобрения мы будем уже утверждать данную программу, и на следующий год начнем работать в рамках принятых решений», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

При этом премьер-министр поручил в месячный срок разработать и утвердить согласованный детальный ведомственный план мероприятий по реализации госпрограммы с указанием ответственных должностных лиц и сроками реализации: «Министерству информации и коммуникаций необходимо совместно с уполномоченными госорганами определить комплекс информационно-разъяснительных мер как для бизнеса, так и для населения. И, безусловно, МНЭ РК необходимо в рамках госпланирования обеспечить на полугодовой основе качественный мониторинг реализации мероприятий госпрограммы».

На реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» потребуется 310 млрд тенге, из которых 169 млрд тенге — средства квазигосударственного сектора и 141 млрд тенге — средства республиканского бюджета.

Основная цель государственной программы «Цифровой Казахстан» — прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения.