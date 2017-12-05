В МВД хотят рассекретить владельцев электронных кошельков

Министерство внутренних дел РК считает недостаточным наличие лишь SIM-карты для использования электронных кошельков.

Внедрение информационных технологий, онлайн-услуг, доступность компьютерных средств и гаджетов, а также увеличение пользователей сети интернет влечет за собой рост киберпреступлений, появление новых способов их совершения. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на запрос депутатов мажилиса. В ведомстве отмечают, что при совершении хищений преступники все чаще используют электронные средства оплаты, к примеру Qiwi-кошельки, передает Zakon.kz.

«Как правило, для их регистрации достаточно лишь SIM-карты, которая зачастую используется только один раз для создания „кошелька“ (разовые номера). При этом необходимости в предоставлении анкетных данных либо других установочных сведений не имеется. Есть случаи использования „кошельков“, созданных через абонентские номера зарубежных операторов связи», — говорится в сообщении.

В п. 19 Правил оказания услуг сотовой связи предусмотрена обязательная регистрация владельцев абонентских номеров. Однако имеют место факты регистрации абонентских номеров на дилеров либо посторонних лиц.

«В этой связи, полагается целесообразным проработать вопрос о закреплении норм (правил), предусматривающих обязательную идентификацию (авторизацию) владельца „электронного кошелька“ помимо привязки к абонентскому номеру», — отмечают в МВД РК.