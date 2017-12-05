Житель Астаны купил несуществующую криптовалюту

Полицейские Астаны задержали по подозрению в мошенничестве с криптовалютой 28-летнего жителя Алматы.

«В полицию обратились двое жителей столицы с заявлением в отношении неизвестного, который обманным путем завладел их денежными средствами. По словам одного из потерпевших, на одном из сайтов он нашел объявление о продаже криптовалюты и связался с продавцом, а при встрече с ним передал ему 11200 долларов», — говорится в сообщении ДВД Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК («мошенничество»). ДВД Астаны рекомендует гражданам быть бдительными и внимательными при проведении денежных операций.