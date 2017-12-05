Президент Узбекистана утвердил создание министерства по инновационному развитию

Исполнительная структура республики была реорганизована, созданы новые ведомства.

В Узбекистане появится министерство по инновационному развитию. Соответствующее решение принял президент республики Шавкат Мирзиёев. Главной миссией нового ведомства будет внедрение достижений науки, высоких технологий и современных инновационных разработок, передает Digital Report.

Говоря о создании нового министерства, глава республик подчеркнул, что в стране должны эффективно использоваться как материальные богатства, так и человеческие ресурсы.

Постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности кабинета министров РУ» было принято 27 ноября. Исходя из этого документа, была произведена реорганизация исполнительной структуры республики, в том числе созданы новые ведомства. Также в кабинет министров Узбекистана были введены должности руководителя комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон.