В Кселл прокомментировали технический сбой биллинговой системы

Абонентам начислен бонусный трафик в качестве компенсации.

В минувшие выходные в биллинговой системе АО «Кселл» произошел технический сбой, вследствие чего в течение двух дней (1 и 2 декабря), абоненты Kcell столкнулись с проблемой некорректного отображения баланса лицевых счетов, а также отсутствия своевременного списания абонентской платы, приведшего к дополнительному расходу средств с лицевых счетов.

Напомним, переход на новую биллинговую систему осуществляется с середины прошлого года. Оператор заключил соглашение с компанией Amdocs Software Solutions, занимающейся разработкой систем и услуг в области BSS (Business Support System).

Как отметили в Кселл, с момента сбоя инженеры компании и представители Amdocs в круглосуточном режиме осуществляют работы по скорейшему восстановлению системы и балансов лицевых счетов абонентов.

«В настоящее время все технические ресурсы компании мобилизованы для устранения последствий произошедшего технического сбоя, — говорит технический директор АО „Кселл“ Саша Лекович. — Абонентам, у которых не произошло списание абонентской платы и наблюдалось списание средств за услуги связи с основного баланса, возвращены деньги. По лицевым счетам абонентов проводятся корректировки балансов, некорректно списанные суммы возвращаются, о чем каждый абонент Kcell информируется посредством личного SMS-сообщения».

На данный момент биллинговая система АО «Кселл» функционирует в нормальном режиме. Операторы колл-центра и специалисты по продажам в розничной сети компании подробно разъясняют каждому обратившемуся о всех проведенных корректировках их лицевых счетов.

«Пользуясь случаем, я хочу принести свои личные извинения всем абонентам Kcell за произошедшее. Мы понимаем, что никакая в мире компания, работающая в сфере высоких технологий, не может быть застрахована от подобного. Но, в то же время, мы осознаем, что за всеми этими технологиями находятся люди, наши абоненты, и это чувство ответственности ни с чем не сравнимо по своей силе и глубине переживания», — подчеркнул технический директор.

В качестве компенсации за причиненные неудобства всем абонентам тарифных планов «Алга», «Престиж», «Престиж+» и «Мобильный Круг» были начислены дополнительные бонусные 5 Гб интернет-трафика.