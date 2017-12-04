2,8 млрд тенге выделили на гранты для казахстанских инноваторов в 2017 году

В 2016 году бюджет не выделялся.

Финансирование грантовой программы поддержки инноваций в Казахстане выросло в четыре раза с 2015 года. На текущий год из бюджета выделено 2,8 млрд тенге. Об этом на брифинге в правительстве РК сообщил заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) Омиржан Ташимов, передает Kazpravda.kz.

«В этом году на реализацию программы грантового финансирования, администратором которой является министерство по инвестициям и развитию, из республиканского бюджета выделено в 2,8 миллиарда тенге. Если говорить о предыдущих периодах, то в 2016 году бюджет не выделялся. В 2015 году мы получили около 700 миллионов тенге», — рассказал Омиржан Ташимов.

При этом он отметил, что в Казахстане необходимо поработать над воспитанием культуры восприятия инноваций, в первую очередь — у предпринимателей. Поскольку именно малый и средний бизнес сейчас формирует рынок инноваций, который должен строиться с учетом передовых мировых трендов. По мнению зампреда правления НАТР, новый бизнес, который строится по старым принципам и не учитывает роль инноваций, не может быть конкурентоспособным.