5G протестировали в Узбекистане

В Ташкенте государственный оператор Uzmobile совместно с компанией ZTE провел лабораторный тест Pre5G.

Использование технологии 5G было проверено в сетях 4G, так как стандартизация связи нового поколения еще не завершена. Это первый тест Pre5G в Узбекистане. Проект поможет понять, как работать со всплеском трафика в сетях оператора, передает Digital Report.

Технический директор Uzmobile Сергей Мельников, рассказывая о проведенном испытании, пояснил, что «тестирование показало скорость передачи данных до 1 Гб/с для каждого пользователя, что полностью отвечает требованиям по увеличению пропускной способности передачи данных в процессе эволюции сетей 4G». По его словам, госоператор готовит «структурированные сервисы на основе решений высокоскоростной передачи данных в области глобальных IoT-сегментов».

Развитием 5G-сетей в республике занимается Next Generation Mobile Networks (NGMN) — альянс операторов мобильной связи, поставщиков, производителей и научно-исследовательских институтов телекоммуникационной отрасли.