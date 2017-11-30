В Караганде развивают технологии Smart City

Горожан ждут безналичный расчет в общественном транспорте, системы видеонаблюдения, электронные паспорта здоровья.

Технологию Smart City уже начали внедрять в Караганде. Она предполагает, что в ближайшие годы у каждого из горожан будет электронный паспорт здоровья, у школьников — электронные дневники, сообщает Strategy2050.kz со ссылкой на акимат области.

Так, оплачивать проезд в автобусах пассажиры смогут методом безналичного расчета, следить за безопасностью и общественным порядком будут камеры, а отслеживать расход электро-, и теплоэнергии и начислять плату за коммунальные услуги будут компьютеры.

«Некоторые из элементов цифровизации уже внедряются в регионе. К примеру, к концу этого года вся система здравоохранения области перейдет на электронный формат, у жителей появятся электронные паспорта здоровья. Уже сейчас в режиме онлайн можно вызвать врача, получить результаты анализов и приглашение на плановый медосмотр. Также в сфере образования в Карагандинской области успешно работает система электронных дневников „Бiлiм ал“, которая позволяет родителям видеть оценки своих детей и заметки от учителя», — отметили в акимате.

Сейчас власти региона ведут переговоры с автопарками об установке в общественном транспорте платежных терминалов — валидаторов. Кроме того, планируется установить в городе и области дополнительные камеры видеонаблюдения, данные с которых будет анализировать специальная программа, позволяющая правоохранительным органам быстро реагировать на те или иные события, а также оперативно раскрывать преступления.

«К реализации этого проекта мы планируем активно привлекать бизнес-структуры. Бюджет, как единственный источник финансирования, не потянет столь долгосрочных инвестиций в реализацию проектов концепции Smart City. Поэтому будем работать по программе ГЧП, которая позволяет нам покупать долгосрочную услугу. Это необходимо еще и потому, что выстроить техническое задание на 10 лет вперед для государственного бюджета — задача невозможная. Но на рынке есть крупные компании, которые могут позволить себе длительные инвестиции, рассчитанные на 7-10 лет. Таким образом, мы сможем себе позволить внедрение концепции Smart City, не нанося при этом урона региональному бюджету», — говорит заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Стоит отметить, что в эту концепцию также войдут так называемые социальные карты. Эта карта будет управляться мобильным приложением. С нее можно будет без комиссии оплачивать покупки и коммунальные услуги, с каждой покупки будет начисляться кэшбэк. Кроме того, на остаток на счете будет идти процент. Карта будет абсолютно бесплатной для потребителей, на нее также можно будет получать зарплату и социальные выплаты. Предполагается, что карту можно будет оформить и на ребенка. В этом случае приложение синхронизируется с системой «Бiлiм ал» — так, чтобы родитель мог видеть успехи своего ребенка в школе. Дополнительной функцией станет возможность наблюдать за местонахождением ребенка в реальном времени. Вполне возможно, что карты и приложение появятся уже в следующем году.