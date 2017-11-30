Казахстан и Беларусь договорились о работе в области высоких технологий

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев посетил Минск, где провел встречу с директором Парка высоких технологий.

28 ноября в Минске состоялась встреча директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевского с министром информации и коммуникаций Казахстана Дауреном Абаевым. Стороны рассмотрели перспективы развития экосистем стартапов и институтов венчурного финансирования двух стран, а также обсудили возможность создания подкомиссии по развитию цифровой экономики. Она будет создана в рамках межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает БЕЛТА.

Отдельной темой встречи стали взаимные договоренности по обмену практическим опытом в области использования технологии блокчейн и ее правового регулирования. По итогам встречи Всеволод Янчевский и Даурен Абаев подписали соглашение о сотрудничестве между странами в области новых и высоких технологий.