В Казахстане реализуют пилотные проекты по созданию цифровых фабрик

Они предусматривают применение технологий Индустрии 4.0.

На сегодняшний день внедряются цифровые технологии в сфере обрабатывающей промышленности. О комплексе мер по созданию цифровых технологий в этой области до 2025 года рассказал управляющий директор АО НИХ «Зерде» Аскар Мусан, передает Strategy2050.kz.

Крупные проекты, которые сейчас предусмотрены в рамках цифровизации — это цифровое месторождение, цифровой рудник, развитие электронной торговли, интеллектуальная транспортная система и цифровизация горнопромышленного, электроэнергетического комплекса.

«По всей цепочке создания стоимости продукции будут внедряться системы, сенсоры, датчики, передовые аналитические инструменты, позволяющие визуализировать данные и на основании этого принимать правильные управленческие решения», — сказал Аскар Мусан.

Для этого, по его словам, планируется реализация пилотных проектов по созданию модельных цифровых фабрик с применением технологий Индустрии 4.0: «Это будет служить демонстрацией эффективности внедрения цифровых технологий в производстве. Для этих целей в 2018 году будут разработаны планы цифровизации по семи модельным цифровым фабрикам. Затем начнется их создание. И в дальнейшем в 2019–2021 годах будет принят ряд комплексных мер, которые будут мотивировать крупные и средние компании внедрять цифровые технологии у себя на производстве».

Также, внедряется проект Интеллектуальная транспортная система, которая объединит функции видеонаблюдения за дорожным движением, оповещение водителей о погодных условиях и электронной оплаты транспортных услуг.

«ИТС состоит из нескольких крупных компонентов, которые будут поэтапно внедряться. Это — комплекс технических средств по взиманию платности на автодорогах, система управления дорожным движением. Увеличение транзитного потока на 10% к 2022 году», — рассказал А. Мусан.