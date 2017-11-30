В Таджикистане вводят новую систему оплаты в общественном транспорте

Она предполагает покупку пластиковой карты, на которую пассажир должен будет внести определенную сумму.

В общественном транспорте Таджикистана, в частности троллейбусах и автобусах, до конца 2017 года будет введена новая система оплаты за проезд. Она предполагает покупку пластиковой карты, на которую пассажир должен будет внести определенную сумму. Саму карту можно будет приобрести у водителя или в терминалах, которые будут установлены на новых остановках столицы, передает CA-NEWS.

Каждый вход в автобус или троллейбус будет оборудован валидатором, который будет считывать карту и снимать с нее фиксированную сумму за проезд. При этом если на карте будет достаточно денег, то после снятия нужной суммы на табло появится надпись «Рахмат» («Спасибо»), если нужной суммы не окажется, то на табло высветится «Кабул нашуд» («Оплата не прошла»). В последнем случае придется заплатить кондуктору наличными либо покинуть салон транспортного средства.

В столичной мэрии заявляют, что карты будут изготовлены в трех видах: льготные (пенсионеры, инвалиды), служебные и стандартные. Городские власти пока не озвучили, изменится ли стоимость проезда с введением новой системы оплаты.