Евразийский банк установил систему ИБ на базе технологий Cisco

Разработки Cisco позволили банку отразить ряд масштабных атак, совершенных на банковский сектор Республики Казахстан в 2017 году.

В Казахстане реализован проект по созданию комплексной ИБ-системы, основанной на решениях Cisco. Безопасность корпоративной сети «Евразийского банка» обеспечивают элементы архитектуры Cisco SAFE. Разработки Cisco позволили банку отразить ряд масштабных атак, совершенных на банковский сектор Республики Казахстан в 2017 году.

В 2014 году «Евразийский банк», опираясь на результаты проведенной оценки рисков, разработал и начал активно внедрять стратегию развития информационной безопасности. Ее важнейшими пунктами стали модернизация внешнего периметра безопасности и внедрение современных средств противодействия киберпреступникам. Также требовалось обновить лицензии разнородных продуктов, которые использовались для защиты данных прежде, или заменить их. Анализ рынка ИБ-систем и итоги тестирований показали, что решения Cisco, позволяющие выявить угрозы на раннем этапе и оперативно их нейтрализовать, максимально соответствуют ожиданиям департамента ИТ-безопасности как с технической точки зрения, так и с финансовой.

Первоначально была проведена замена систем доступа почтовых и интернет-шлюзов. Внедрение решений Cisco (Web Security Appliance и Email Security Appliance) производилось без прерывания работы сервисов и с минимальным влиянием на деятельность пользователей. Развертывание систем и перенос настроек не потребовали много времени и были осуществлены специалистами банка без привлечения интеграторов.

Затем было введено в эксплуатацию решение для удаленного доступа к внутренним сервисам банка сотрудников и внешних партнеров на основе межсетевых экранов Cisco ASA 5555 и серверов авторизации Cisco Identity Service Engine (ISE). В результате финансовые консультанты банка получили безопасный доступ к корпоративным ресурсам. Такие специалисты работают в удаленном режиме, оказывая услуги населению в торговых точках. Внедрение позволило им пользоваться инструментами, находящимися внутри сети, минимизируя риски несанкционированного доступа. Сервис постоянно развивается, и с его помощью недавно была реализована функция контроля настроек рабочих станций для соответствия требованиям безопасности банка.

В 2016 году на внешнем периметре организации были установлены решения Cisco ASA с сервисами FirePower, повышающие уровень его защищенности и предоставляющие новые возможности ретроспективного анализа. Также стоит отметить, что в ИБ-инфраструктуру банка было включено решение Cisco Advanced Malware Protection для оконечных устройств (AMP for Endpoints), использующее технологию предотвращения атак следующего поколения. Агенты AMP были установлены как дополнительная мера защиты на оконечных точках вместе с антивирусными программами. Решение AMP for Endpoints сыграло ключевую роль в предотвращении некоторых атак, прошедших внешную линию обороны.

В отчете Cisco по информационной безопасности за первое полугодие 2017 г. отмечается возрождение таких традиционных атак, как рассылка вредоносного ПО посредством электронной почты. При этом эволюция программ-вымогателей также выражается в компрометации бизнес-почты с помощью социального инжиниринга. В 2016–2017 гг. в странах СНГ был зафиксирован ряд масштабных атак на банковский сектор. Одной из них стала активность, которая заключалась в рассылке писем с экплойтом или исполняемым файлом в архиве с паролем. В банки стран СНГ преступники отправляли письма от имени других банков или компании-производителя банкоматов с вложениями, содержащими вредоносный код. Запущенное вложение закреплялось в системе, а атакующие получали доступ к ключевым ресурсам банков. Контроль над внутренней сетью банков позволял загружать необходимое ПО в банкоматы и управлять выдачей наличных.

«Евразийский банк», в числе других, подвергся таким атакам, но, благодаря функционалу решений Cisco SAFE, они были успешно отражены. Во всех выявленных случаях письма и вредоносные вложения были заблокированы различными элементами Cisco SAFE.

«Системы успешно функционируют и обеспечивают безопасный доступ в Интернет и корпоративную сеть банка, почтовый обмен для всех сотрудников, — говорит Алексей Некрасов, руководитель направления сервисов ИТ-безопасности „Евразийского банка“. — Специалисты могут безопасно взаимодействовать с внешними контрагентами. Спам-фильтры, защита электронной почты, защита периметра от сетевых угроз — неполный список уже решенных задач. Кроме того, мы установили систему анализа сетевого трафика Cisco StealthWatch для того, чтобы оперативно получать информацию об источниках и конечных объектах, представляющих угрозу. Мы отслеживаем движение трафика, устройства, получающие доступ в сеть, а также потенциальные вредоносные действия».

«Архитектура Cisco SAFE обеспечивает согласованность инструментов и позволяет решать операционные задачи на всем жизненном цикле атаки — до, во время и после, — рассказывает Владимир Илибман, эксперт Cisco по кибербезопасности. — Мы создаем целостную модель защиты не просто отдельных компонентов, а всей сети: такой метод позволяет идентифицировать начало нападения и проследить за его ходом, вовремя сформировать предупреждения и активно противодействовать атаке без участия пользователя. Модернизировав ИБ-инфрастуктуру, „Евразийский банк“ сделал своего рода „долгосрочный вклад“ в будущее. Надежная кибероборона обеспечивает сохранность данных и позволяет полностью сосредоточиться на достижении бизнес-целей».

На стадии внедрения находится технология TrustSec, которая необходима для защиты внутреннего периметра от несанкционированных подключений. Еще одна стратегическая цель — продолжить работу по интеграции установленных решений и подключению новых сервисов и модернизации сети. Вместе с тем нельзя забывать, что человеческий фактор представляет наибольшую угрозу безопасности, а потому в банке регулярно проводятся обучающие мероприятия для сотрудников, призванные повысить уровень их осведомленности в вопросах ИБ.