Следите за новостями

Цифра дня

3,5 млрд тг. — предполагаемый объем рынка медицинских ИС

В Казахстане вводят «электронную домовую книгу»

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал об упрощении процедуры регистрации граждан.

29 ноября 2017 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Министерство внутренних дел Казахстана принимает системные меры по улучшению качества государственных услуг населению, заявил заместитель главы ведомства Ерлан Тургумбаев. В частности, он рассказал об упрощении процедуры регистрации граждан по месту жительства, передает «Капитал».

На основе интеграции информационных систем министерств информации и коммуникаций, юстиции, МВД создается «электронная домовая книга». Это должно улучшить мониторинг миграции населения по каждому населенному пункту и дать доступ собственнику жилья к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу.

В целом, по информации Ерлана Тургумбаева, за 10 месяцев текущего года гражданам было оказано более 19 млн услуг. Основную часть этих услуг составили выдача адресных справок, регистрация автотранспорта, документирование населения и регистрация граждан по постоянному и временному месту жительства. Для упрощения и ускорения процессов государственных услуг министерство внутренних дел активно внедряет их автоматизацию через портал электронного правительства. В частности, с начала 2017 года временную регистрацию стало возможным оформить без посещения ЦОНа — в режиме онлайн через портал электронного правительства.