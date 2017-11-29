В Казахстане вводят «электронную домовую книгу»

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал об упрощении процедуры регистрации граждан.

Министерство внутренних дел Казахстана принимает системные меры по улучшению качества государственных услуг населению, заявил заместитель главы ведомства Ерлан Тургумбаев. В частности, он рассказал об упрощении процедуры регистрации граждан по месту жительства, передает «Капитал».

На основе интеграции информационных систем министерств информации и коммуникаций, юстиции, МВД создается «электронная домовая книга». Это должно улучшить мониторинг миграции населения по каждому населенному пункту и дать доступ собственнику жилья к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу.

В целом, по информации Ерлана Тургумбаева, за 10 месяцев текущего года гражданам было оказано более 19 млн услуг. Основную часть этих услуг составили выдача адресных справок, регистрация автотранспорта, документирование населения и регистрация граждан по постоянному и временному месту жительства. Для упрощения и ускорения процессов государственных услуг министерство внутренних дел активно внедряет их автоматизацию через портал электронного правительства. В частности, с начала 2017 года временную регистрацию стало возможным оформить без посещения ЦОНа — в режиме онлайн через портал электронного правительства.