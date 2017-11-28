DAR Bazar: еще один маркетплейс запущен в Казнете

В проект инвестировано 220 миллионов тенге.

По словам основателя компании DAR Алидара Утемуратова (DAR, в свою очередь, является разработчиком таких сервисов, как DAR Play, DAR Vis, CreditOn и DAR Logistics), маркетплейс DAR Bazar позволит малому и среднему бизнесу Казахстана бесшовно и без каких-либо инвестиций выйти на рынок электронной коммерции.

«Весной этого года мы запустили проект в пилот, увидели его болевые точки, получили обратную связь от бизнеса. В финальном релизе все это учтено», — говорит основатель компании DAR, добавляя, что в проект уже инвестировано 220 млн тенге. По его словам, главная болевая точка, та причина, по которой малый бизнес не идет в e-commerce — это инвестиции, которые необходимо сделать в создание интернет-магазина, и, зачастую, таких средств у малого бизнеса просто нет. Далее это проблемы с логистикой, диджитал-маркетингом, учетом и аналитикой, хранением товара, сопровождением клиентов, наконец, обработкой платежей.

«Все эти задачи мы взяли на себя», — продолжает Алидар Утемуратов. Монетизация сервиса — это процент от реальных продаж. Отвечая на вопрос Profit.kz об ахиллесовой пяте современного интернет-бизнеса — логистике, точнее о том, как в компании будут обеспечивать ее для своих клиентов, Алидар Утемуратов ссылается на опыт дочерней компании DAR Logistics: «У нас есть хороший опыт — мы помогаем доставлять товары для Lamoda.kz».

Сегодня, по его словам, очень удачное время для запуска маркетплейса. «Рынок электронной коммерции растет очень динамично. Мы прогнозируем, что в ближайшие несколько лет он вырастет вдвое», — аргументирует основатель DAR, и прогнозирует, что в следующем году маркетплейс планирует достичь аудитории 1 млн активных пользователей.

По словам Никиты Окулова, генерального директора крупнейшего игрока рынка электронной коммерции Казахстана Lamoda.kz, которого мы попросили прокомментировать старт DAR Bazar, рынок маркетплейсов «абсолютно точно перспективен». «Об этом говорит успех международных маркетплейс-бизнесов, таких, как Amazon и Alibaba», — поясняет он Profit.kz. При этом, по мнению генерального директора Lamoda.kz, у игрока, который сумеет объединить разные категории и будет готов как в операционном плане, так и в ИТ, есть большой шанс на успех.

Напомним, что на сегодня, помимо DAR Bazar, в Казахстане в этом направлении активно работают два маркетплейса — Lamoda Market и Kaspi Магазин.