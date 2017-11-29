«Таза коом» примут в феврале 2018 года

Кыргызстан планируют сделать высокотехнологической страной.

В Кыргызстане планируют доработать национальную стратегию устойчивого развития на 2018–2040 годы «Таза коом» и принять ее в феврале 2018 года. Об этом сообщила заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента, секретарь Национального совета по устойчивому развитию страны Нурсула Ахметова, передает Digital Report.

Она подчеркнула: «Национальная стратегия устойчивого развития на 2018–2040 годы стала продолжением стратегии на 2013–2017 годы. Основной ее идеей является обеспечение преемственности развития. В ее рамках силы всех ветвей власти, экспертного сообщества, гражданского сектора будут направлены на то, чтобы Кыргызстан стал развитой высокотехнологической страной».

Говоря о сроках внедрения, Ахметова отметила, что «Таза коом — Жаңы доор» будет принята к 15 февраля 2018 года. До этого времени проект будет доработан не только правительством, но и бизнес-сообществом, а также гражданами страны.