ZTE Blade A6 Lite с мощным аккумулятором выходит на казахстанский рынок

Новинка сможет проработать дольше двух дней без подзарядки.

Компания STN, крупнейший дистрибьютор электроники в РК, и корпорация ZTE, один из ведущих мировых производителей мобильных телефонов, объявили о подписании дистрибьюторского договора, согласно которому STN становится эксклюзивным дистрибьютором смартфонов ZTE на территории Республики Казахстан. В рамках соглашения казахстанское подразделение ZTE Mobile Devices совместно с STN объявляют о старте продаж смартфона ZTE Blade A6 Lite.

Одно из наиболее распространенных и важных требований, которое ZTE предъявляет к смартфонам — это способность долго держать заряд батареи. Без этого даже самое продвинутое устройство будет создавать постоянные неудобства. Компания ZTE идет навстречу пожеланиям пользователей и представляет новый Blade A6 Lite с мощной батареей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с высокой плотностью 720Wh/L позволяет ему активно работать дольше двух дней без подзарядки! Теперь не нужно беспокоиться о том, что смартфон разрядится в самый неподходящий момент. А тем, кто редко сидит на месте, понравится функция быстрой зарядки. Всего 15 минут — и можно пользоваться устройством в течение 1,5 часов, в том числе смотреть видео или запускать игры. Но и это не все — аккумулятор ZTE Blade A6 Lite позволяет использовать смартфон в качестве power bank. Мощности батареи с легкостью хватит для того чтобы зарядить smart-часы, беспроводные наушники или другой смартфон.

Также новинка ZTE Blade A6 Lite оснащена последней версией Android 7.1.1., что позволяет использовать несколько приложений одновременно, например, проигрывать видео во время переписки в чате.

Технические характеристики ZTE Blade A6 Lite:

— 5,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей

— четырехъядерный процессор Snapdragon 210

— 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти

— поддержка карт памяти microSD до 128 Гб

— 8-мегапиксельная основная камера

— 5-мегапиксельная фронтальная камера

— аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки

— два слота для SIM-карт

— сеть: GSM: B1/3/5/8; UMTS: 1/5/8; TD-LTE: B38; FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20

— Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MiFavor 4.2

Вся линейка смартфонов ZTE Blade A6 гарантирует оптимальное соотношение цены и качества. Цены на младшую модель в линейке начинаются от 34 990 тг (за 5-дюймовый смартфон с памятью 2/16 Гб). Имеются модели с мощными батарейками (4000 мАч и 5000 мАч).

В Казахстане смартфоны ZTE Blade A6 Lite представлены в сетях магазинов «Белый Ветер» и Alser с 15 ноября в черном и золотом цветах. Рекомендованная стоимость новинки составляет 44 900 тенге.