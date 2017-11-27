Чем грозит запрет анонимных комментариев в Казнете: самоцензура и крах форумов

Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций, касающиеся запрета анонимных комментариев в интернете.

Мажилис парламента РК одобрил во втором чтении поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Одна из самых обсуждаемых норм касается запрета на анонимное комментирование в интернете. Журналисты и блогеры считают, что это может привести к самоцензуре и краху форумов в Казнете, передает Today.kz.

Согласно поправкам, комментировать любые новости, статьи и другие материалы в Сети казахстанцам можно будет, лишь пройдя авторизацию посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-сообщения. Директор правового медиацентра Диана Окремова, участвовавшая в обсуждении поправок в составе рабочей группы в мажилисе, рассказала, как рассматривался законопроект.

«Эта статья появилась буквально недавно — министерство информации и коммуникаций РК решило внести. Мы задавали вопросы, пытались депутатов переубедить, что нельзя такую норму принимать, но министерство было очень решительно настроено, и ничего не получилось, к сожалению. Депутаты как-то быстро с этим согласились — сразу, даже не задавая особо вопросов», — отметила она.

При этом министерством не разъяснялось, как это будет контролироваться технически. Директор правового медиацентра отметила, что если проект будет в итоге принят, для пользователей казахстанского сетевого пространства это станет своего рода самоцензурой. Окремова не исключила, что эта норма может также привести к тому, что модераторы сайтов вообще отключат возможность комментирования на своих порталах, или пользователям самим будет лень проходить регистрацию и они перестанут делиться мнениями. Юрист отметила и другую важную и пока не разъясненную деталь — как казахстанцы будут комментировать материалы иностранных сайтов.

«Самые сложные вопросы, которые остаются без ответа, связаны с сайтами, которые не находятся в Казахстане. Получается, владельцы их зарубежные, они не подпадают под действие нашего закона. Каким образом они будут это контролировать — непонятно абсолютно», — отметила Окремова.

Также у собеседницы есть опасения, что сайты, работающие, к примеру, в сфере авто или недвижимости, потеряют своих клиентов: «Насколько я помню, там необязательно отправлять никакие SMS сейчас, а если вступит в норму этот закон, то будут дополнительные расходы. Если несколько тысяч человек в день оставляют там объявления, комментируют — каким образом все будет это отслеживаться, потому что таких сайтов много, людей много, которые все это пишут, поэтому мне, например, интересно, как они технически это будут делать».

Казахстанский политолог Марат Шибутов тоже обеспокоен тем, что инициатива правительства может привести к «краху» форумов — открытых диалоговых площадок с неограниченным количеством участников.