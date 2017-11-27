Электронная биржа труда по всей стране будет работать с 2018 года

В пилотном режиме проект запущен в четырех городах.

В октябре текущего года в Астане, Алматы, Павлодаре и Шымкенте в пилотном режиме запущен проект единой электронной биржи труда. На сегодняшний день через нее трудоустроено свыше 15000 человек. По всей стране система начнет работать с 1 января 2018 года. Она будет запущена во всех 199 центрах занятости Казахстана, сообщает Kapital.kz.

Проект единой электронной биржи труда реализуется в рамках развития Единой информационной системы социально-трудовой сферы. Специалисты министерства труда и социальной защиты населения ожидают, что к общей системе будет подключено порядка 10 интернет-площадок по трудоустройству, а число вовлеченных частных агентств занятости вырастет примерно вдвое.

21 ноября на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сказала о том, что получен положительный эффект от системы объединения спроса и предложения по рынку труда на цифровой площадке: «На сегодняшний день, помимо работодателей, в проекте участвуют четыре пилотных центра занятости, две онлайн-площадки и 19 частных агентств. Сегодня в ней более 8000 резюме, порядка 30000 вакансий и больше 15000 фактов трудоустройства».

В рамках запуска проекта по всей стране планируется расширение охвата трудоустройством с 10% до 20% от общего числа нуждающихся в трудоустройстве граждан. До 1 млрд тенге будут снижены издержки работодателей и соискателей при трудоустройстве через е-биржу.