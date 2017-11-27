Единое платежное пространство ЕАЭС могут сформировать до конца 2019 года

Представители национальных банков и национальных платежных систем стран СНГ обсудили совместную работу.

22-23 ноября 2017 года в Ереване прошла вторая рабочая встреча глав национальных платежных систем и национальных банков стран СНГ, в ходе которой было заявлено о планах по формированию единого платежного пространства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2019 года.

«В каждой стране есть свои особенности регулирования, законодательства, культуры. Какие-то вопросы в рамках интеграции с другими платежными системами-участниками рабочей встречи нам придется решать заново. Но мы планируем завершить формирование единого платежного пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года», — отметил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

В свою очередь директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что участники встречи уже подготовили многостороннее соглашение в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем ЕврАзЭС. Она также выразила надежду, что этот документ будет подписан в первой половине 2018 года.

Национальная система платежных карт является оператором российской платежной системы «Мир», которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.