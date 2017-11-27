В Казахстане создадут «Белый каталог сайтов»

Платная услуга будет предоставляться пользователям провайдерами.

С 1 декабря в пилотном режиме стартует проект, призванный обеспечить безопасность детей в интернете. «Белый каталог сайтов» — это услуга, которая будет предоставляться провайдерами пользователям, желающим, чтобы их дети в интернете имели доступ только к сайтам, содержимое которых не нанесет вреда ребенку. Проект был инициирован и разработан ассоциацией стипендиатов «Болашак» и Министерством информации и коммуникаций, а также поддержан крупными интернет-провайдерами, передает «Казахстанская правда».

На сегодня в «Белый каталог сайтов» включены 3 556 интернет-ресурсов — 549 казахстанских сайтов и 3007 — зарубежных.

«Список будет расширяться по мере проверки новых сайтов на безопасность для детей», — рассказал на презентации проекта в СЦК вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

Говоря о важности проекта, исполняющий обязанности председателя совета ассоциации «Болашак», депутат мажилиса Бахтияр Макен обратил внимание на то, что у несовершеннолетних, как правило, не хватает навыков самостоятельной фильтрации вредной информации. Родители, даже проявляя беспокойство и интерес к активности своего ребенка в Сети, часто не принимают никаких мер для того, чтобы обезопасить его, и самой распространенной формой контроля с их стороны остается ограничение времени, которое дети проводят в интернете. Поэтому, по мнению депутата, решение данной проблемы требует скоординированных действий со стороны родителей, учреждений образования, госорганов и общества.

«Оптимальным вариантом системы обеспечения интернет-безопасности несовершеннолетних является формирование „белых списков“ безопасных сайтов на основе URL-фильтрации. Это каталог сайтов, где есть система фильтрации интернет-трафика путем проверки ресурса на предмет нежелательного или опасного контента. Контентная фильтрация интернет-ресурса проводится модератором. А поскольку проблема защиты детей в интернете напрямую связана с образованием, в качестве модератора может выступить курирующий эту сферу госорган — Министерство образования и науки», — рассказал Бахтияр Макен.

Помимо непосредственно обеспечения защиты детей от опасного контента, проект нацелен на решение и других задач. В их числе — привлечение внимания общества к проблеме безопасности детей в интернете, формирование у несовершеннолетних навыков саморегулирования своей интернет-активности и повышение родительского контроля. Еще, как считают инициаторы проекта, «Белый каталог сайтов» поможет сместить интерес подростков в пользу познавательных и развивающих ресурсов.

Предполагается использование каталога как физическими лицами для обеспечения безопасности домашней сети, так и юридическими — школами, библиотеками, музеями. То есть, везде, где несовершеннолетние могут получить доступ в Сеть. При этом если для частных пользователей «Белый каталог сайтов» — это вопрос личного выбора, то, как отметила уполномоченный по правам ребенка в РК, депутат мажилиса Загипа Балиева, государственные учреждения обязаны предоставлять детям только «чистый» интернет».