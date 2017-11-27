Узбекскую Кремниевую долину планируют создать в Ташкенте

В Ташкенте построят технологический центр High Tech City, в котором будут располагаться современные высокотехнологичные производства.

Государственный комитет Узбекистана по инвестициям и южнокорейская компания POSCO Daewоo подписали соглашение о создании объекта общей стоимостью свыше 1,4 $ млрд, передает Digital Report.

Кроме того, зарубежный инвестор также высказал намерение организовать в Ташкенте Узбекско-корейский технологический институт (общая стоимость проекта — 100 $ млн), а также инвестировать свыше 630 $ млн долларов в производство модулей для солнечных панелей и строительство нескольких солнечных фотоэлектрических станций мощностью 2 ГВт на условиях государственно-частного партнерства.