OTAU TV не потянул коммерческое направление спутникового вещания

Оператор не смог справиться с рыночной ситуацией.

Казахстанский спутниковый оператор OTAU TV уведомил своих контент-партнеров о том, что с 1 января 2018 будут расторгнуты лицензионные контракты. Соответствующие письма разосланы зарубежным телеканалам. Как стало известно Profit.kz, оператор решил закрыть коммерческое направление спутникового вещания.

В платный пакет вещания OTAU TV («Полный») входит 136 казахстанских, российских и зарубежных каналов. Теперь у оператора останется лишь пакет бесплатных казахстанских каналов. Некоторые представители телеком-рынка считают, что такое решение связано с тем, что оператор не смог справиться с рыночной ситуацией. Именно поэтому было закрыто коммерческое направление.

«Это совершенно нормальные процессы в условиях рыночной экономики: одни компании закрывают бизнес, другие — открывают. По всей видимости, в Казтелерадио решили закрыть направление платного телевидения OTAU TV. „АлмаТел Казахстан“, наоборот, решил идти дальше — помимо цифрового, IP и интернет-телевидения в марте этого года мы запустили услугу спутникового телевидения, видя перспективы данного направления. Конечно, тем самым мы создали дополнительную конкуренцию на рынке спутникового телевидения Казахстана, предложив более широкую подборку интересных телеканалов на доступных финансовых условиях для абонентов» — так прокомментировал происходящее Эрик Франке, генеральный директор «АлмаТел Казахстан» с торговой маркой «Алма ТВ».

OTAU TV принадлежит национальному оператору телерадиовещания АО «Казтелерадио». Спутниковая сеть под брендом OTAU TV была запущена в 2011 году. Весной 2016 года было объявлено о переводе абонентов на отечественный спутник KazSat-3, а в августе того же года оператор сообщил о повышении абонентской платы за просмотр пакета каналов «Полный». Отмечалось, что такая мера связана с ростом расходов на приобретение прав по ретрансляции иностранных телеканалов. И вот, спустя чуть более года, принято решение о закрытии платного направления.

Как отметил один из экспертов, пожелавший не называть себя, «основной деятельностью „Казтелерадио“ все-таки остается обеспечение доступа казахстанцев к основным национальным телеканалам. Также в процессе большой проект по переходу сетей от аналогового телевидения к цифровому. У них было вполне оправданное и логичное бизнес-решение — развивать параллельно коммерческое направление. Но, как и в любом бизнесе, риски есть всегда. Всегда нужно следить за доходной и расходной частью. А в телевещании большая часть расходов приходится на контент. А это значит, что руководство компании объективно оценивает ситуацию и прекращает коммерческую составляющую, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков».

Вместе с тем, OTAU TV инвестировали в развитие коммерческой деятельности. Это реклама, специалисты, контракты с правообладателями и многое другое.

«Это миллионы тенге, — говорит эксперт. — Миллионы из госбюджета. Получается, проект в миллионы тенге сворачивается без какого-либо отчета о потраченных деньгах? Без четкого плана на дальнейшую судьбу абонентов?».

Примечательно, что на сайте OTAU TV отсутствуют какие-либо уведомления об этом. Абонентам по-прежнему предлагается подключиться к услуге. Чтобы разобраться в текущей ситуации, мы обратились за комментариями в Казтелерадио.

«Как вы знаете, услуга спутникового телевидения OTAU TV представлена на „платной“ и „безвозмездной“ основе. 62 казахстанских теле, -радиоканала состоят в базовом пакете, который наши абоненты смотрят бесплатно, а для тех, кто желает смотреть в том числе зарубежные каналы, предоставляется пакет „Полный“, в состав которого входит более 70 зарубежных телеканалов. Соответственно, общее количество каналов достигает 136. Стоимость пакета „Полный“ составляет 2500 тенге в месяц. К нашему глубокому сожалению, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, финансовые показатели платного пакета спутникового телевидения ОTAU TV понизились. Основные причины ухудшения ситуации — это девальвация национальной валюты, повлиявшая на увеличение стоимости контента. Дело в том, что контракты с зарубежными правообладателями заключаются в основном в валюте. Соответственно, стоимость контента (которая составляет около 70% себестоимости услуги), одномоментно повысилась более чем в два раза. Это сразу сделало услугу платного OTAU TV убыточной. В течение всего времени, прошедшего с момента девальвации, мы пытались снизить себестоимость услуги путем переговоров с контентообладателями и снижением собственных затрат на подъем сигнала, но радикальных результатов достичь оказалось невозможно», — рассказал Аскар Евгеньевич Хайрушев, председатель правления АО «Казтелерадио».

По его словам, компания не отказывается от услуг под брендом OTAU TV, бесплатный пакет будет предоставляться абонентам без каких-либо изменений. А вот что касается платного направления, здесь рассматривается возможность партнерства: «По вещанию платного пакета, для снижения издержек, связанных с приобретением платного контента и поднятием ТВ-сигнала, нами прорабатывается вопрос о совместной деятельности с другими казахстанскими операторами спутникового телевидения. Но и в этом случае бренд OTAU TV никуда не исчезает. Абоненты по-прежнему будут получать услуги под этим брендом (возможен co-брендинг с потенциальным партнером)».

Аскар Хайрушев обратил внимание на то, что для абонентов будет предусмотрен максимально комфортный «бесшовный» переход на новую схему обслуживания. Вместе с тем, планируется повышение не только качества обслуживания, но и качество содержания платного пакета. На данный момент общее количество домохозяйств, получающих услуги ОTAU TV составляет 1 320 255.

«Затраты абонентов как на оборудование, так и на авансовые платежи ни в коем случае не будут потеряны, и им не потребуется платить снова. При проработке проекта совместной деятельности нами предусмотрена такая организационная схема предоставления услуги, которая исключает какие-либо неудобства для абонентов. Как платные, так и бесплатные услуги ОTAU TV для существующих абонентов не приостановятся. При совместном с другим оператором предоставлении услуг возможны изменения в составе и количестве платных каналов, что является нормальным для любого оператора при формировании такого рода услуг. Как и прежде, у всех пользователей будет возможность перехода на тот пакет, который для них предпочтителен», — заключил глава Казтелерадио.

Если же вернуться к теме партнерства, о котором упоминал Аскар Хайрушев, то некоторые эксперты рынка склоняются к тому, что этим партнером с большой долей вероятности может стать оператор спутникового телевидения Caspio HD. К сожалению, нам не удалось получить комментарии от представителей оператора, поскольку они не пожелали выходить на связь.