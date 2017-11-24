Казахстанцы мечтают об устройствах для «умного» дома

Наибольший интерес вызывают интеллектуальное управление освещением и системы безопасности.

ESET провела в Казахстане опрос, посвященный Интернету вещей. Респондентам предложили назвать IoT-устройства, которые уже есть у них дома, и перечислить «умные» гаджеты, которые они хотели бы приобрести в ближайшем или отдаленном будущем. Опрос проходил в ноябре 2017 года, в нем участвовали более 200 респондентов из Казахстана.

Выяснилось, что у 51% респондентов уже есть «умное» телевидение. Второй по популярности вариант — смарт-часы, фитнес-трекеры и другие подобные устройства — они есть у 21% участников опроса. 16% респонденты успели завести себе игровые приставки с доступом в интернет.

Выбирая варианты интересующих устройств интернета вещей, казахстанские респонденты однозначно отдают предпочтение системам для «умного» дома. Среди них интеллектуальное управление освещением (21%), системы безопасности (17%), климат-контроль (16%). Востребована и бытовая техника с функциями IoT-устройств: роботы-пылесосы (15%), стиральные машины с выходом в интернет (12%), «умные» кофеварки (8%). Вариант «умного» автомобиля отметили 9% опрошенных.

«Бытовая техника, электроника и всевозможные системы в „умном“ доме подключаются к интернету через Wi-Fi роутер. При этом домашние роутеры небезопасны — по нашей статистике, на 15% устройств установлены „слабые“ пароли, еще 7% имеют уязвимости программного обеспечения. Существующие проблемы ставят под угрозу безопасность домашней сети. В новом поколении антивирусных продуктов ESET NOD32 реализована функция „Защита домашней сети“. Она позволяет проверять безопасность роутеров и устройств домашней сети, а также просматривать список всех подключенных устройств, чтобы убедиться в отсутствии посторонних», — отметили в ESET.