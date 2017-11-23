Цифровизация здравоохранения позволит сэкономить более 640 млн тенге в год

Такая экономия ожидается только на бланочной продукции.

Предполагаемый эффект на начальном этапе цифровизации здравоохранения позволит сэкономить до 640 млн тенге в год на бланочной продукции. При этом предполагаемый объем рынка медицинских информационных систем при полном охвате будет составлять около 3,5 млрд тенге в год. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Strategy2050.kz.

«Глава государства на республиканском совещании по вопросам цифровизации отметил, что, цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий, страны в целом, а также качества жизни населения. Целями государственной программы „Цифровой Казахстан“ является существенное ускорение темпов развития экономики и улучшение качества жизни населения, а также переход экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития для обеспечения долгосрочного роста. При этом здоровье населения является основным показателем качества его жизни», — сказал А. Цой.

Вице-министр пояснил, что целевая модель цифрового здравоохранения подразумевает под собой создание единого информационного пространства с «живыми данными» (Big data). Благодаря чему министерство будет получать статистику, аналитику и необходимую информацию для прозрачного финансирования отрасли. Пациенты же получат доступ к информации о собственном здоровье через электронный паспорт здоровья, доступ к электронным услугам здравоохранения, и будут формировать рейтинги и предоставлять обратную связь.

«С увеличением числа людей, использующих смартфоны и мобильные устройства, мобильное здравоохранение, безусловно, является самым быстрорастущим сегментом здравоохранения на основе цифровизации. Мобильные технологии предлагают широкий спектр способов, с помощью которых пациенты могут взаимодействовать с врачами удаленно. Эти технологии помогают в реальном времени обеспечивать обратную связь и мониторинг. К примеру, 80% из 125 стран, обследованных ВОЗ, заявили, что проекты мобильного здравоохранения в первую очередь расширили доступность медицинских услуг на национальном и местном уровнях», — рассказал А. Цой.

Также он рассказал о том, что врачи, в свою очередь, благодаря доступу к консолидированной информации о здоровье своих пациентов, смогут оказывать удаленные консультации. Медицинские организации будут учитывать рейтинг своей работы, получат доступ к ситуационной панели и индикаторам, что позволит своевременно повышать качество предоставления услуг. Также будет автоматизирована деятельность фонда социального медицинского страхования и службы общественного здоровья.

«На 1 октября оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой составляет 78,4%. К 1 января 2018 года планируется достижение показателя 85%, а к началу 2019 — 100%», — заверил А. Цой.

Вице-министр также рассказал о проводимой работе в регионах: «В настоящее время измеряются три процессных индикатора цифровизации здравоохранения в регионах: внедрение медицинских информационных систем, оснащение компьютерной техникой и обеспечение доступом к сети интернет организаций здравоохранения».

В завершении он отметил, что посредством цифровизации здравоохранения планируется увеличение производительности труда медицинских работников и повышение удовлетворенности населения медицинскими услугами.

Кроме того, Алексей Цой сообщил о том, что в первом квартале 2018 года планируется проведение специального форума по цифровизации здравоохранения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На форуме руководители и представители министерств здравоохранения стран ЕАЭС обменяются опытом и предложат наиболее прогрессивные разработки в области создания цифровых моделей в своей сфере.