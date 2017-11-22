Выучиться на права можно будет в интернете

После успешной сдачи экзаменов курсанты получат документы, подтверждающие окончание автошколы.

Дистанционные курсы по теоретической части узаконили поправками в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Изменения вступят в силу 1 декабря 2017 года. С этой даты автошколы Казахстана смогут обзавестись сайтами, на которых курсантам, желающим получить права категории А, А1, В и В1, и преподавать теорию онлайн.

Обучение в онлайн-режиме будет нормировано: не более четырех часов в день. Рубежные и итоговые экзамены по теории планируется принимать на казахском, русском и английском языках также онлайн. После успешной их сдачи курсанты получат документы, подтверждающие окончание автошколы.

На текущий момент в Казахстане экзамены на водительские категории А, А1, В и В1 разрешено сдавать без обучения в автошколе, то есть после самоподготовки.